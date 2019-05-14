البنك الزراعي بالجزيرة يستلم 3 ملايين جوال قمح

أعلن ذو الكفل أحمد الأمين مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة المكلف عن اكتمال تسلم 3,100,000 جوال قمح منه 2,089,000 جوال فائض إنتاج بكلفة تجاوزت 2,9 مليار جنيه و1,010,000 جوال قمح مقابل سداد كلفة التمويل.
وكشف ذو الكفل في تصريح حسب وكالة السودان للانباء(سونا) أن القطاع أكمل شراء فائض الإنتاج بتكلفة تجاوزت 2,9 مليار جنيه وأقر بتأخر سداد مبلغ 9,34 مليون جنيه من فائض إنتاج القمح جاري التنسيق مع المخزون الإستراتيجي للسداد، مشيرا إلى الترتيبات الجارية لتسليم المطاحن الكميات المخصصة لها من القمح عبر المخزون الإستراتيجي.
ووصف الموسم الزراعي 2018م - 2019م بتميز الإنتاجية العالية مما مكن المزارعين من سداد تكلفة التمويل بنسب عالية مقارنة بالمواسم السابقة.
والجدير بالذكر أن البنك الزراعي بقطاع الجزيرة قد مول زراعة القمح في مساحة 380 ألف فدان بكلفة تجاوزت 1,8 مليار جنيه.
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