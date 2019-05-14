البرهان: جهات "مندسة" أطلقت النار على الثوار والقوات المسلحة

اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جهات وصفها بالمندسة بإطلاق النار على المعتصمين والقوات المسلحة في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وتعهد بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكم العادلة.

وقال البرهان في تصريحات صحفية، فجر يوم الثلاثاء عقب صلاة الجنازة على شهيد القوات المسلحة بالقيادة العامة، وفقاً لصحيفة "الصيحة"، قال إن هناك جهات لم يعجبها ما تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في اجتماع يوم الإثنين.

وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقبض على الجهات المسؤولة عن قتل الثوار والقوات المسلحة ومحاسبتهم، وأضاف "لن يفلتوا من العدالة ". ودعا البرهان لعدم التصعيد وضبط النفس، وأشار إلى أن جهات لم يسمها تسعى لخلق فتنة بين الثوار والمجلس العسكري.