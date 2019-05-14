اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جهات وصفها بالمندسة بإطلاق النار على المعتصمين والقوات المسلحة في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وتعهد بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكم العادلة.
وقال البرهان في تصريحات صحفية، فجر يوم الثلاثاء عقب صلاة الجنازة على شهيد القوات المسلحة بالقيادة العامة، وفقاً لصحيفة "الصيحة"، قال إن هناك جهات لم يعجبها ما تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في اجتماع يوم الإثنين.
وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقبض على الجهات المسؤولة عن قتل الثوار والقوات المسلحة ومحاسبتهم، وأضاف "لن يفلتوا من العدالة ". ودعا البرهان لعدم التصعيد وضبط النفس، وأشار إلى أن جهات لم يسمها تسعى لخلق فتنة بين الثوار والمجلس العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: جهات "مندسة" أطلقت النار على الثوار والقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.