محطة نيلية للمياه لمحلية شرق النيل

أكدت سلطات محلية شرق النيل سعيها المتواصل لإكمال المحطة النيلية والتي تغطي كافة أرجاء المحليــة والتي سترى النور قريباً لتخفيف الأعباء على المواطنين ولإنها مشكلة مياه الشرب بصورة جذرية للكميات الكبيرة من المياه المتوقعة من المحطة.

وتفقد المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل معاوية محمد سليمان محطة أم دوم النيلية للمياه، رافقه م. أبوالقاسم عبدالله ابو رأس مدير التخطيط العمراني، وحسن آدم مدير وحدة الجريفات وأم دوم الإدارية، وناجي عماد الدين مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات.

ووقف على محطة أم دوم النيلية المقترحة لسد فجوة نقص وشح الامداد المائي خلال الأيام الماضية.

وكشف معاوية عن اكتمال دراسات للمشروع المقترح الذي تقدر مساحته بـ١٤٧ ألف متر وطول الخط الذي يربط محطة عد بابكر بسعة ٢٨ بوصة، منوهاً إلى أن هذا المشروع يساعد كثيراً في تحسين الامداد المائي بالمحلية.

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