رفع إضراب المهندسين والعمال بشركة توزيع الكهرباء بعد إعفاء المدير العام ونائبه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قرر وزير الموارد المائية والري والكهرباء المكلف، المهندس محمد خير أحمد الجنيد، إعفاء المهندس صالح علي عبد الله، من وظيفة المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، والمهندس عبد الرازق أحمد يوسف من وظيفة نائب المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.
وفور صدور القرار رفع المهندسين والعمال بشركة توزيع الكهرباء إضرابهم عن العمل ، وأعلنوا استعدادهم لاستقبال كافة البلاغات، وأشار (بيان) تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أن سبب الإضراب هو تعرض الفنيين والعمال للضرب من قبل المواطنين بسبب الأعطال والقطوعات المتكررة التي ليس لهم ضلع فيه ما أدى إلى فقدان الثقة فيهم من قبل المواطن نتيجة تصريحات ضبابية حجبت الحقائق ورمت اللوم عليهم فضلاً عن مطالبتهم بإعفاء المدير العام ونائبه .
الجريدة
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