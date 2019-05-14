اعلان نتيجة شهادة مرحلة الاساس في الخرطوم 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - 14 مايو، 2019 الخليج 365: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء لنتيجة مرحلة الاساس يوم الثلاثاء الموافق ١٤ مايو ٢٠١٩م . المادة السابقة وقفة احتجاجية لموظفي بنك السودان تضامناً مع الثوار المقالة القادمة رفع إضراب المهندسين والعمال بشركة توزيع الكهرباء بعد إعفاء المدير العام ونائبه

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