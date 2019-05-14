المدير العام يدفع باستقالة من قناة المريخ

الخليج 365 : دفع المدير العام لقناة المريخ الاستاذ حافظ خوجلي باستقالته من قناة المريخ بسبب ما اسماه بتراجع المنتوج الفني للقناة وكشفت متابعات الصحيفة ان خوجلي احتج على القناة وطريقة عملها وكشف حافظ للمقربين منه ان القناة لا تتناسب واسم المريخ لذلك دفع بالاستقالة وانه يتوقع ان تفض الشراكة بين نادي المريخ وشركة تايستي

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