دعوة من السعودية للبرهان لحضور القمة الإسلامية بمكة المكرمة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسلم رئیس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في أعمال الدورة الـ(14) لمؤتمر القمة الإسلامية التي ستعقد يومي 26 و27 من رمضان الجاري، بمكة المكرمة.
واستقبل رئيس المجلس العسكري، يوم الإثنين، بمكتبه بالقصر الجمهوري، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، السفير علي حسن جعفر، الذي نقل له دعوة الملك سلمان.
وقال السفير السعودي في تصريح صحفي، إنه نقل للبرهان والشعب السوداني تهاني خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وأوضح جعفر أن الهدف من القمة تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية، وبحث القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.
التيار
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