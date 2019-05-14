قوى الحرية والتغيير تطالب المجلس العسكري بتوضيحات حول أحداث الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من المنتظر أن تطالب قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، الجيش بتقديم توضيحات عن ما حدث، يوم أمس، من اعتداء على المعتصمين في ساحة الاعتصام بالخرطوم.

وتستأنف في وقت لاحق من اليوم، المحادثات، بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى “الحرية والتغيير” لبحث إجرات الانتقال السياسي.

وفي هذا السياق، قالت قوى الحرية والتغيير “نؤكد مواصلة الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم بشأن المرحلة الانتقالية”.

وأضافت “سنبدأ اجتماعاتنا اليوم بمطالبة الجيش بتوضيحات عما حصل أمس من إطلاق للنار”.

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وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، شهد ميدان اعتصام الخرطوم إطلاق نار مكثف، خلف مقتل ضابط سوداني وخمسة متظاهرين.

وأعلنت قوات الدعم السريع في البلاد، الثلاثاء، أن ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام تقف خلفه جهات، و”مجموعات تتربص بالثورة” بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها الاثنين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وجاء إطلاق النار بعيد إعلان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري التوصل إلى اتفاق على تشكيل “مجلس سيادي”.

وتوصل قادة الجيش السوداني وممثلو حركة الاحتجاجات الشعبية إلى اتفاق لتشكيل “مجلس سيادة” جديد يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين، ويحل محل المجلس العسكري الحاكم حاليا.