  إعفاء المدير العام لشركة توزيع الكهرباء ونائبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر وزير الموارد المائية والري والكهرباء المكلف، المهندس محمد خير أحمد الجنيد أمس الإثنين، قراراً بإعفاء المهندس صالح علي عبد الله، من وظيفة المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، والمهندس عبد الرازق أحمد يوسف من وظيفة نائب المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.

وعيَّن الجنيد المهندس خالد مصطفى محمد فضل الله مديراً عاماً للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.

وتشير( التيار) بأن القرار يأتي استجابة لطلب الموظفين الذين دعوا لإقالة مدير الكهرباء ونائبه.

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ونفذ العاملون بالشركة السودانية للكهرباء إضراباً بعد احتجاجهم على تعرضهم للضرب من قبل بعض المواطنين بسبب قطوعات الكهرباء.

كما طالب العاملون بإعادة الهيئة القومية للكهرباء، وفصل فاتورة المياه عن الكهرباء، وأكدوا عدم عودتهم للعمل إلا بعد تنفيذ مطالبهم.

في وقت كشف فيه مدير إدارة الضغط المتوسط بالخرطوم عز الدين سر الختم في تصريحات صحفية بمقر توزيع الكهرباء، وجود أعطال وتحميل على الشبكة في التوزيع والنقل، الأمر الذي يُحدث اختناقاً في محطات الكهرباء. مشيراً إلى أن الحل كان بقطع التيار لمدة ساعة أو ساعتين بالتناوب بين كل منطقة وأخرى حتى لا يفقد أكثر من (10)آلاف شخص الكهرباء.

من جانبه أوضح الموظف بإدارة التدريب طارق عبد الكريم، في بيان أمس، وجود قلة في المورد البشري بنوعيه (المهندس والفني) بما لا يتناسب مع حجم الأعطال في الشبكة والتي تعاني من نقص الآليات. و أشار إلى نقص في مواد العمل مثل الأعمدة والأسلاك والكوابل والفيوزات والعدادات، وإلى عدم تنفيذ خطط التحسين المرفوعة في السنوات السابقة لفك اختناقات الشبكة.