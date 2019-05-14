بنك فيصل ينفي وقوع اعتداءات من الدعم السريع داخل مقر فرع الفيحاء

التاريخ: 14-مايو-2019 فى : أخبار 46 مشاهدة ﻧﻔﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻔﻴﺤﺎء ﻛﻤﺎ ﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻓﻴﺮ. Advertisements ﻭﺃﻗﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﻮﺍﺟﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ حسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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