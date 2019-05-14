حركة العدل والمساواة السودانية تنفي شائعات تحرك قواتها نحو العاصمة الخرطوم

وزكرت حركت العدل والمساوة انها لم تحرك اي قوات لها تجاه الخرطوم ولا اي مكان اخر واكدت الحركة دعمها للحراك الشعبية واعلنت وقف العدائيات وهي ملتزمة بذلك التزاما بل تسعي الان الى الحوار من اجل السلام والاستقرار .
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