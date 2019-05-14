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حركة العدل والمساواة السودانية تنفي شائعات تحرك قواتها نحو العاصمة الخرطوم

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نفت حركة العدل والمسائل السودانية الشائعات التى انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي والتى روجت مفادها ان حركة العدل والسودانية قد تحركت نحو العاصمة الخرطوم لمساندة المعتصمين بالقيادة العامة للقوات المسلحة 

وزكرت حركت العدل والمساوة انها لم تحرك اي قوات لها تجاه الخرطوم ولا اي مكان اخر واكدت الحركة دعمها للحراك الشعبية واعلنت وقف العدائيات وهي ملتزمة بذلك التزاما بل تسعي الان الى الحوار من اجل السلام والاستقرار .

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