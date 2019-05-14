الكباشي :تم الاتفاق علي هيكل السلطة الانتقالية ونظامها

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي انه تم الاتفاق علي هيكل السلطة الانتقالية ونظامها مؤكدا أن الاجتماع كان إيجابيا مع قوي الحرية والتغيير وقال كباشي أن المجلس العسكري سيبحث اليوم الثلاثاء مع قوي إعلان الحرية والتغيير نسب المشاركة في المجلسين السيادي والتشريعي ومدة الفترة الانتقالية.

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