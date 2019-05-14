أرقين . معبر تجاري أم منفذ لهروب الفاسدين

ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ” ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ” ﻋﻦ ﺃﻥّ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎﺷﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﻌﺒﺮ ﺃﺭﻗﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻭﻗﻔﺘﻪ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﺄﺭﻗﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺃﺧﺒﺮﻫﻢ ﺃﻥّ ﻛﺎﺷﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥّ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺘﻢ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻫﺮﺏ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .

ﻭﺃﺑﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺃﻥّ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻈﻮﺭﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻬﺮﻭﺏ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﺒﺮ ﺃﺭﻗﻴﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻭﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻔﻠﺖ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺗﻤﻜّﻦ ﻓﻲ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻌﺒﺮًﺍ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ .

ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥّ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻠﻜﻮﺍ ذات الطريق الخلوي.

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