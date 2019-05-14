إنه مجلس الدولة العميقة !!.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ المنظومة العسكرية الحاكمة منذ الثلاثين من يونيو 1989 برئاسة المخلوع البشير مرورا بأبى نعوف و انتهاء بالبرهان و مجلسه العسكرى ، منظومة ملتاثة بفايرس الخديعة الكبرى (السجن حبيسا و القصر رئيسا) التى صاغها عراب الانقاذ ، امين الحركة الاسلامية التى دبرت الانقلاب ،الدكتور حسن الترابى من باب فقه الضرورة المرجعية الفكرية لتبرير الكذب فى الحكم .لا نحتاج لأمثلة طيلة حكم المخلوع و ضرب الامثلة بأكاذيبه الكثيرة و لعل ابرزها ما ظل يتداول فى فيديو شهير بقوله ( يا جماعة ، حصل كذبت عليكم؟؟) غير ما تم ضبطه فى منزله من اموال بكل العملات فى الوقت الذى أقسم بأن مرتبه لا يكفيه و لهذا اضطر الى زيادة دخله بمزرعة فى السليت .. ألخ .

@ يتواصل مسلسل الكذب و الافتراء على الثوار و محاولة نعتهم بأحط الالفاظ و الايحاء بأن تنظيمهم قوى الحرية و التغيير غير متفقين و لا يحملون رؤية للحكم و لا يمكن الاعتماد عليهم و آخر تلك الاكاذيب التى توارى لهم الثوار خجلا ما جاء على لسان الناطق الرسمى بأسماء الذين تم القبض عليهم و حاليا بسجن كوبر المركزى و ذكر خاصة اشقاء الرئيس المخلوع و تحديدا العباس فى الوقت الذى نفت فيه إدارة السجون أن يكون شقيق الرئيس العباس يوجد بأحد السجون التابعة لها بعد أن جاء فى الانباء هروب العباس من سجن كوبر الى تركيا عبر مطار الخرطوم و هذه الحادثة ضاعفت من عدم الثقة فى هذا المجلس و بدأ الترويج مؤخرا أن معظم اركان نظام المخلوع و هو من ضمنهم خارج السجون و فى مكان آمن بعد أن منعت وسائل الاعلام التأكد من صحة اعتقالات رموز النظام .

@ لا يختلف إثنان أن ما يقوم به المجلس الانتقالى من تلكؤ و تماطل و التفاف و عدم تسليم السلطة للمدنيين و محاولة اتهام قوى الحرية و التغيير بأنها السبب ، تفضحها نوايا مجلس البرهان الظاهرة وهى قد أدمنت البقاء و قيادتها الثورة المضادة و بالتوارى وراء دعاوى احزاب الحوار الحليف الاستراتيجى للمخلوع و حزبه لآخر لحظة قبل الاطاحة بهم فى 11 ابريل. مجلس البرهان يسعى بأن يجد دعم جماهيرى بلا فائدة و لجأ الى الفلول الذين جمعهم فى قاعة الصداقة للاستقواء بهم فوجدهم مجرد (زلنطحية) لا علاقة لهم بالسياسة و كل ما فى جعبتهم (بارك الله في من افاد و استفاد) و كانوا قد اعتادوا على قبض المظاريف و عندما شعروا ان المجلس الجديد لا يحمل مظاريف ثاروا ضده فى معركة (ذات الكراسى) التى فضحت مجلس البرهان الذى كان قد ابتعد عن الاضواء و الاحداث و اشيع أنه قد تقدم بإستقالته ثلاث مرات علما بأن السياسة فى السودان لا تعرف الاسرار .

@ حديث الناطق الرسمى الفريق كباشى حول الدولة العميقة ينطوى على مراوقة و كأنهم فى المجلس حاولوا من خلال ما أصدروه من قرارات ضرب اى ركن من اركان الدولة العميقة و لكنهم يريدون تحميل قوى الحرية و التغيير مغبة تأخير محاربة الدولة العميقة بعدم إمتثالهم ل (تعليمات) مجلس البرهان و كأنهم فصيل عسكرى عليه واجب الطاعة العمياء لمجلسهم بكل سلبياته و أخطائه التى تصب فى دعم و ترقية سلطة الدولة العميقة التى توجد فى كل مرفق و فى كل وزارة و الدولة العميقة نشأت مع انقلاب الانقاذ و فى كل وزارة و مؤسسة كان هنالك وزير ظل نواة للدولة العميقة التى لا يستثنى منها أى مرفق حكومى او شبه حكومى .

@ المجلس العسكرى لأنه يحمى الثورة المضادة و يحمى رموزها و يحافظ على بقاء الدولة العميقة فقد تكشف الامر بوضوح بعد (الكشة) التى شملت جهاز الشرطة بإحالة 47 لواء للمعاش و ترقية اشبه بالقفز العامودى من لواء الى فريق أول للمدير الجديد و اعفاء بعض الرموز المحسوبين على (الكيزان) و المتورطين فى عمليات فساد ضخمة تم الترويج لهذه الكشة و كأنها (كنس للكيزان فى الشرطة) و ما تم فى (كشة) الشرطة لا يخرج من منهج (الخديعة الكبرى) إذ أن ما يحدث فى الشرطة من كشة الغرض منه تصعيد (الكيزان) الحقيقيين وسط ضباط الشرطة و فتح الابواب ليتبوء افراد الدفعة 60 فى الشرطة مقاعد أمامية و هى قد تخرجت على يد النائب الاول الزبير محمد صالح عام 90-1991 والذى قال فيهم قولته الشهيرة (من هنا تبدأ الشرطة) و جميعهم منظمين لدولتهم العميقة القائمة على (جبهجة الشرطة) التى سوف يكون لها دور قمعى فقط.

@ إذا كان مجلس البرهان حريص على تنظيف الشرطة من (الكيزان الجبهجية) لماذا لم يبدأ من نفسه بمؤسسة الجيش التى كانت تبادر قبل الشرطة دائما فى مثل هذا الصدد سيما و أن كل رتب الفريق و أعلى من الكيزان و السئوال الآخر الذى يؤكد ارتباط البرهان و مجلسه بالدولة العميقة هو من أين له بالمعلومات حول ضباط الشرطة و الكل يعلم بأن منسقية الشرطة الشعبية و الامن الشعبى تابعة للحركة الاسلامية ، لهم ادارة معلوماتية حول كل صغيرة و كبيرة عن ضباط الشرطة و لا يخف على أحد ،حالة عدم الرضى و سط النافذين فى الدولة العميقة عن أداء الشرطة التى يريدونها اداة قمع و ارهاب و قتل و ترويع و لم تقم بهذا الدور فى التصدى للثورة و الثوار . الدولة العميقة تريدها شرطة قمع للشعب كما حدث قبل يومين فى تصدى الشرطة القمعى و اللا أنسانى للعاملين بالكهرباء المعتصمين بالغاز المسيل للدموع وقت الافطار أمام مقر الكهرباء ذلك المرفق الحيوي الذى يمول الدولة العميقة و تضم ابرز قادة الامن الشعبى و كتائب الظل وسط كبار العاملين فى الكهرباء . ما يحدث الآن بالمجلس العسكرى الانتقالى تفرغ تام لتأمين الدولة العميقة فى كل المرافق .