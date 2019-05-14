توجيه اتهام جديد ضد الرئيس المخلوع متعلقة بقتل المتظاهرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر النائب العام السوداني الاثنين توجيها خاص بتهمة “التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين” إلى الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به في 11 أبريل/نيسان الماضي. وكان البشير قد نقل إلى سجن كوبر في الخرطوم في 16 أبريل، ويتواجد في سجن انفرادي تحت حراسة مشددة.

وأفاد مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد أن “النيابة العامة وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة”.وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري شرقي الخرطوم.وأضاف البيان أن النيابة العامة “وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة”.وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل/ نيسان.

وقال البشير في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي في خطاب جماهيري بولاية النيل الابيض، إن “الطبيب (بابكر عبد الحميد) الذي قتل في بري الخميس الماضي، قتل من داخل المظاهرات بسلاح غير موجود لدى قوات الشرطة ولا الجيش ولا السودان”.

وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة البشير أن “نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير”.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

ويوم السبت الماضي كشفت مصادر صحفية وفق متابعات موقع اخبار السودان ان الرئيس المخلوع عمر البشير اقر بالتهم التى وجهت اليه من قبل السلطات المختصة التى تتولى التحقيق معه عقب الاطاحة به من قبل الجيش السوداني خلال الشهر الماضي بعد احتجاجات شهدتها السودان منذ ديسمبر .

وذكرت صحيفة الجريدة في عنوان رئيسي اليوم السبت ان البشير اقر بالتهم الموجهة اليه قائلا “أصابتنا دعوة المظلوم”.

وقالت صحيفة الجريدة إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

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وأوضحت الصحيفة أن البشير بدى في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلّق على خلعه من سدة الحكم قائلا” لا شك أنه خلال الثلاثون عامًا هنالك مظلمون ويبدو أنّ دعوة بعضهم أصابتنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريقًا من نيابة أمن الدولة والقوات المسلّحة داهما مقرّ إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية بلغت أكثر من”6″ ملايين يورو و”351″ ألف دولار و”5″ مليارات جنيه سوداني.

وأمرّت النيابة العامة بتدوين دعوى تحت المواد”5.6″ من قانون النقد الأجنبي والمادة”35″ من قانون غسيل الأموال بعد استجواب الشهود.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة الجريدة إنّ النيابة العامة وافقت على التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة في عام 1989 .

وكانت قد وافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989.تأتي موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم “الإخوان” الذي كان يسمى نفسه “الجبهة القومية الإسلامية”، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب “المشهد السوداني”.

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989″.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت ، يوم الاثنين 6 مايو/أيار، بيانا عاجلا، بشأن تعاون الأردن مع المحكمة، من أجل تسليم الرئيس السوداني عمر البشير.وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.

وكان قد وجه النائب العام المكلف باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 \2019م تحت الواد 1-6 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك.

وذكرت المصادر أن “مصادر موثوقة تحصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته “.

وأكدت المصادر أن “تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك بجنب المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها” ، وأشارت إلى “مخاطبة مسجل عام الأراضي لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك بالبلاد” .

وكشفت المصادر عن توصلهم إلى أملاك البشير لعدد من العقارات بمناطق راقية بالخرطوم .

و يومها كانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقبل ايام كشفت مصادر صحفية ان إحدى دول الخليج تقدمت بعرض لإستضافة الرئيس المخلوع عمر البشير على أراضيها.

ووفق جريدة اليوم التالي شمل العرض حسب المصادر، الإقامة الدائمة للمخلوع وأفراد أسرته. فيما تشير معلومات إلى أن البشير وافق على العرض، وتمت إحالته للمجلس العسكري الإنتقالي للبت فيه.