الخوف يدفع إسبانيا لسحب سفينتها الحربية من القوة الأمريكية المتجهة صوب الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قررت إسبانيا سحب الفرقاطة منديز نونيز، مؤقتا من صفوف المجوعة البحرية الأمريكية القتالية بقيادة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”، والتي تم تشكيلها للضغط على إيران.

وأفادت وكالة أنباء “EFE” بأن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلس، أمرت بسحب الفرقاطة من صفوف المجموعة الأمريكية البحرية الضاربة في الشرق الأوسط.

وأوضحت مصادر في مدريد، أن هذه الفرقاطة الإسبانية ستعود إلى الانضمام إلى هذه المجموعة البحرية، بعد انتهاء المهمة الموكلة لها حاليا في منطقة الشرق الأوسط. المادة السابقة القبض على حسين خوجلي المقالة القادمة سيناريو محتمل لتداعيات التوتر المصري التركي في شرق البحر المتوسط

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