القبض على حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القت نيابة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه، الاثنين القبض على الكاتب الصحفي حسين خوجلي، مالك مجموعة المساء (قناة أم درمان الفضائية، إذاعة المساء، صحيفة ألوان) لاجراء تحر معه على خلفية تعاملات مشبوهة، تتعلق بوجود أموال طائلة في حساباته البنكية.

حيث تم تدوين بلاغ فى مواجهته تحت المادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه كما وجهت اتهاما لآخرين تحت نص المادة 177/2 من القانون الجنائى في ذات الوقائع وتجرى التحريات على وجه السرعة للقبض على بقية المتهمين.

سونا