شركات أدوية تقلص نشاطها وانعدام (10) أصناف من قطرات العيون

التاريخ: 14-مايو-2019
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كشفت مصادر صيدلانية مطلعة ، عن تقليص عدد من شركات الأدوية لنشاطها ، ونوهت الي احتكار شركات لعدد من أصناف الأدوية دخلت البلاد مؤخراً ، وأمسكت عم توزيعها للصيدليات بسبب عدم القدرة على تحديد أسعارها ، وشكت من عدم استقرار العملات الأجنية .
وأكدت مصادر أمس ارتفاع عدد قطرات العيون المعدومة الي (10) أصناف ، من بينها قطرات مابعد العمليات الجراحية ، فضلاً عن انعدام أدوية الأمراض النفسية .
وأشارت لزيادة في سعر أحد الأصناف المنظمة لمرض السكري ( غير الأنسولين ) وبلغ سعره (1700) جنيه بعد أن كان (400) جنيه قبل عدة أشهر .
وبحسب صحيفة الصيحة ، أن تكرر ظاهرة عدم مقدرة المرضى على شراء الأصناف المحددة لهم عبر الوصفة الطبية لارتفاع الأسعار ، فيما زاد تهافت المرضى على الأدوية المنتجة محلياً وزيادة ثقة المواطن فيها .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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