العاملون بشركة الكهرباء: لسنا دولة عميقة

التاريخ: 14-مايو-2019
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نفذ العاملون بالشركة السودانية للكهرباء، وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجهم على تعرضهم للضرب من قبل مواطنين بسبب قطوعات الكهرباء، وطالب العاملون في مؤتمر صحفي أمس، بإعادة الهيئة القومية للكهرباء، بجانب فصل فاتورة المياه عن الكهرباء، مؤكدين عدم مزاولتهم العمل قبل تنفيذ مطالبهم.
من جانبه رفض مدير إدارة الضغط المتوسط بالخرطوم عز الدين سر الختم حسب صحيفة آخر لحظة، اتهام المجلس العسكري الذي أرجع قطوعات الكهرباء لجهة ما أسماه بوجود الدولة العميق، وقال سر الختم لسنا دولة عميقة، وأضاف “توجد أعطال حقيقة تسببت في القطوعات في الفترة الماضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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