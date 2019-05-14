ابراهيم الشيخ : المطلوب تفكيك الدولة العميقة ” صامولة صامولة ومسمار مسمار “

أقر رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق ابراهيم الشيخ بأن الوثيقة التي قدمتها “قوى اعلان الحرية والتغيير ” ، شابتها عجلة أصابتها ببعض الأخطاء لكنه قال انها ليست سبباً ل “المسبة” ولاتعني ان أصحابها غير ناضجين سياسياً ، وأوضح أنهم محامون وقضاة وقانونيون وغيرهم .

وفال الشيخ في حوار معه أن الوثيقة لا تعتبر دستوراً حتى نتحدث عن غياب مصادر التشريع أو كون العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ، وأضاف بأن هذة بدهيات موجودة في كل الدساتير وليست خلافاً جوهرياً .

وتابع بأن طبيعة الحكم ومصدر التشريع يحددهما الدستور القومي الذي ينعقد في كل القوى السياسية دون عزل .

وعبر الشيخ عن عدم رضاهم تجاه البطء في تكوين الحكومة المدنية ، ولكنة أكد أن (الكلفتة) أيضاً غير مطلوبة .

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وبحسب جريدة الصيحة قال : ” يمكننا أن ناتي بأي حكومة ونقبل بأن يكون المجلس العسكري هو السيد والسائد في المشهد ويتحكم في الصورة كلها ورموز النظام يظلون متحكمين في الدولة وذات السياسات يعاد انتاجها بشكل جديد ، والمطلوب هو أن نفكك الدولة العميقة صامولة صامولة ومسمار مسمار ، ويرجع المختطف الى شعبه” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )