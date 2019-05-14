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الأمة القومي: زيارة سفيري السعودية والإمارات للمهدي طبيعية

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التاريخ: 14-مايو-2019

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الأمة القومي: زيارة سفيري السعودية والإمارات للمهدي طبيعية

قال نائب رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر إن زيارة السفير الإماراتي حمد محمد الجنيبي، وسفير المملكة العربية علي بن جعفر، لرئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، تأتي في إطار العلاقات العربية والإسلامية.

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ووصف برمة في حديثه حسب صحيفة آخر لحظة، الزيارة بالطبيعية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، داعياً المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الوصول إلى حل يقوم على التراضي والتفاهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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