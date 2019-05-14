الشباب الأفريقي يستعد لنقل تجربة الثورة السودانية للخارج

كشف اتحاد الشباب الأفريقي عن نقل تجربة الثورة السودانية إلى الدول الأفريقية، حتى يستفيد منها شعوب القارة ليصبحوا ملهمين لرصفائهم في تلك البلدان، وقبل الاتحاد استقالة رئيسه فرانسين مويومبا.

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وفي الأثناء اختار الاتحاد علي عمر رئيساً بالإنابة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وقال الرئيس المناوب علي عمر في مؤتمر صحفي حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن الاتحاد كان على اضطلاع لتطورات الشارع السوداني، وطالب الحكومة الانتقالية باستمرار دعم السودان لمكتب اتحاد الشباب الأفريقي بالخرطوم حتى يتسنى له القيام بدوره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)