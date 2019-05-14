التاريخ: 14-مايو-2019
7 مشاهدة
كشف اتحاد الشباب الأفريقي عن نقل تجربة الثورة السودانية إلى الدول الأفريقية، حتى يستفيد منها شعوب القارة ليصبحوا ملهمين لرصفائهم في تلك البلدان، وقبل الاتحاد استقالة رئيسه فرانسين مويومبا.
وفي الأثناء اختار الاتحاد علي عمر رئيساً بالإنابة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وقال الرئيس المناوب علي عمر في مؤتمر صحفي حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن الاتحاد كان على اضطلاع لتطورات الشارع السوداني، وطالب الحكومة الانتقالية باستمرار دعم السودان لمكتب اتحاد الشباب الأفريقي بالخرطوم حتى يتسنى له القيام بدوره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب الأفريقي يستعد لنقل تجربة الثورة السودانية للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.