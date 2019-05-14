كشف جديد باحالة ضباط بالجيش برتبة فريق ولواء وعميد

أحيل للتقاعد عدد من قيادات القوات المسلحة من رتبة فريق أول ، ولواء وعميد ضمن هيكلة المؤسسة العسكرية .

وشملت قائمة الاعفاءات كلاً من الفريق أول عصام المبارك ، الفريق د. عثمان محمد يوسف الأغبش ، الفريق مهندس عيسى ادريس ، واللواء عادل شرفي ،واللواء مهندس الأمين علي مصطفى ، اللواء الزين عبد الرحمن اللواء ركن المرضي الصديق ، اللواء ركن ياسر بشير ” مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير ” ، اللواء ركن الصادق صديق ” مدير مكتب بكري حسن صالح ” ، اللواء ركن بدر الدين محمد عبده ” مدير مكتب عبد الرحيم محمد حسين ” ، اللواء طبيب نزار البشير الحسن واللواء مهندس حيدر أحمد بشير .

وبحسب جريدة الصيحة ضمن القائمة أيضاً العميد الصوارمي خالد سعد ، عميد ركن عبد الرحمن غفيري عقيد ركن أحمد السر الروي ، وعميد مهندس خالد محمد خير وعميد ركن محمد عبد الله الأمين .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365 )