التاريخ: 14-مايو-2019
6 مشاهدة
اعتقلت السلطات القيادي البارز بالمؤتمر الوطني مساعد الرئيس الأسبق د. نافع علي نافع، وكان نافع متخفياً عن الأنظار منذ سقوط النظام، وقد تم تحويله أمس الأول إلى سجن كوبر.
وفي السياق أبلغ مصدر موثوق حسب صحيفة آخر لحظة، أن شقيق الرئيس السابق، (عباس البشير) لم يتم القبض عليه، ولم يودع سجن كوبر، كما أشيع في الفترة السابقة، وقطع المصدر بأن عباس يتواجد حالياً بتركيا، وكان قد غادر الخرطوم في الحادي عشر من أبريل الماضي، وهو ذات يوم سقوط النظام، فيما لا يزال شقيق البشير الثاني د. عبد الله معتقلاً بسجن كوبر، وكان قد تم اعتقاله بواسطة فريق من الاستخبارات ببيت الضيافة عقب معاودته والدته الحاجة/ (هدية) وإجراء فحوصات طبية لها، وذلك قبل انتقال الأسرة إلى حي كافوري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وأخيراً تم اعتقال نافع.. وكشف حقيقة اعتقال شقيق البشير “عباس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.