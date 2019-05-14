وأخيراً تم اعتقال نافع.. وكشف حقيقة اعتقال شقيق البشير “عباس”

اعتقلت السلطات القيادي البارز بالمؤتمر الوطني مساعد الرئيس الأسبق د. نافع علي نافع، وكان نافع متخفياً عن الأنظار منذ سقوط النظام، وقد تم تحويله أمس الأول إلى سجن كوبر.

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وفي السياق أبلغ مصدر موثوق حسب صحيفة آخر لحظة، أن شقيق الرئيس السابق، (عباس البشير) لم يتم القبض عليه، ولم يودع سجن كوبر، كما أشيع في الفترة السابقة، وقطع المصدر بأن عباس يتواجد حالياً بتركيا، وكان قد غادر الخرطوم في الحادي عشر من أبريل الماضي، وهو ذات يوم سقوط النظام، فيما لا يزال شقيق البشير الثاني د. عبد الله معتقلاً بسجن كوبر، وكان قد تم اعتقاله بواسطة فريق من الاستخبارات ببيت الضيافة عقب معاودته والدته الحاجة/ (هدية) وإجراء فحوصات طبية لها، وذلك قبل انتقال الأسرة إلى حي كافوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)