(ثور) يثير الفوضى بالخرطوم ويقتحم فندقاً شهيراً

خلق ثور حالة من الفوضى والهرج في وسط الخرطوم بالقرب من نفق عفراء، وعمل على تعطيل حركة المرور إذ ظل يجوب وسط المركبات بالشوارع الرئيسية. Advertisements وقبل السيطرة عليه هاجم الثور فندقاً شهيراً بالقرب من النفق حسب صحيفة السوداني، وأثار هجومه على الفندق حالة من الفوضى بباحة الفندق. وتداول النشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي صوراً للثور وهو يجوب شوارع الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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