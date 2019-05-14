والدة الحوت تفتح النيران في كل الاتجاهات عبر (الصندوق)

فتحت الحاجة فائزة محمد طاهر والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز النار في كل الاتجاهات وذلك عبر استضافتها ببرنامج (الصندوق) الذي يبث على شاشة أنغام، وأكدت حاجة فائزة أن جميع من كانوا يحيطون بابنها الراحل كانوا عبارة عن مجموعة من (المنافقين) – بحسب تعبيرها – كما أشارت إلى أن ابنها تعرض لحرب ضروس من قبل النظام السابق.

وتحدثت أيضاً عن تربيته التي وصفتها بـ(الصعبة) حسب صحيفة السوداني، مشيرة إلى أنها كانت تسافر خلفه في الولايات بعد أن يغيب عن المنزل لأيام عديدة، مضيفة: (كان ولد صغير وكان لازم أتابعو كويس عشان ما يفلت).

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جدير بالذكر أن برنامج الصندوق من تقديم أحمد دندش وإخراج جرهام بريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)