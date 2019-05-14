اقتصادي : أخطاء كبيرة صاحبت الخصخصة

دعا الباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي الي اعمال مبدأ الشفافية في عمليات الخصخصة ،أن دعت لها الضرورة في المرحلة المقبلة لجهة أن هناك أخطاء كبيرة صاحبت خصخصة العديد من الشركات الحكومية الرابحة أبان فترة النظام .

وأكد هيثم في تصريح له استحالة خصخصة كافة الشركات الحكومية نسبة لأن هناك شركات ضرورية لابد من الابقاء عليها مشيراً الي وجود طريقتين للتخلص من الشركات الحكومية الخاسرة منها الخصخصة والتصفية ، مبينناً أن الهدف الأساسي لمؤسسات الدولة هو حماية المال العام ، فيما يتمثل الهدف الأساسي للشركات التجارية في تحقيق عائد ربح مناسب على رأس المال مستطرداً أنه لابد من بناء الاقتصاد السوداني على أسس الاقتصاد العالمي الحر وتضيق ملكية الحكومات لادوات الانتاج لأقصى حد ، لافتاً الي أن دور الحكومة الرقابي لاغنى عنه لضمان نجاح المشروعات .

وبحسب جريدة الانتباهة أوضح أن عمليات الاصلاح الاقتصادي تتطلب تجديد المشروعات الخاسرة وخصخصتها لتغيير خارطة الاستثمار مع اتاحة الفرصة لدخول المستثمرين لزيادة الانتاج .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )