التاريخ: 14-مايو-2019
6 مشاهدة
دعا الباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي الي اعمال مبدأ الشفافية في عمليات الخصخصة ،أن دعت لها الضرورة في المرحلة المقبلة لجهة أن هناك أخطاء كبيرة صاحبت خصخصة العديد من الشركات الحكومية الرابحة أبان فترة النظام .
وأكد هيثم في تصريح له استحالة خصخصة كافة الشركات الحكومية نسبة لأن هناك شركات ضرورية لابد من الابقاء عليها مشيراً الي وجود طريقتين للتخلص من الشركات الحكومية الخاسرة منها الخصخصة والتصفية ، مبينناً أن الهدف الأساسي لمؤسسات الدولة هو حماية المال العام ، فيما يتمثل الهدف الأساسي للشركات التجارية في تحقيق عائد ربح مناسب على رأس المال مستطرداً أنه لابد من بناء الاقتصاد السوداني على أسس الاقتصاد العالمي الحر وتضيق ملكية الحكومات لادوات الانتاج لأقصى حد ، لافتاً الي أن دور الحكومة الرقابي لاغنى عنه لضمان نجاح المشروعات .
وبحسب جريدة الانتباهة أوضح أن عمليات الاصلاح الاقتصادي تتطلب تجديد المشروعات الخاسرة وخصخصتها لتغيير خارطة الاستثمار مع اتاحة الفرصة لدخول المستثمرين لزيادة الانتاج .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي : أخطاء كبيرة صاحبت الخصخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.