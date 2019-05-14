حميدتي: البلاد ستتجاوز المرحلة الحالية بعزيمة شعبها

التاريخ: 14-مايو-2019
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أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قائد قوات “الدعم السريع”، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن البلاد ستتجاوز هذه المرحلة بعزيمة شعبها، وانحياز القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع” والقوات النظامية الأخرى إلى جانبه.
وحيا حميدتي الأدوار التي ظلت تضطلع بها القوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، وأشار إلى تماسك القوات النظامية حتى لا ينال منها الأعداء.
وخاطب حميدتي حسب صحيفة السوداني أمس، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، نائب رئيس الأركان المشتركة وعدداً من قادة القوات المسلحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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