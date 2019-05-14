المهدي: “الحل الأمثل” هو تسليم البشير للجنائية

قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية الدولية سيكون الحل الأمثل، حيث ستتوفر له محاكمة عادلة، مضيفاً أن حصول “المخلوع” على محاكمة عادلة بالسودان يترتب عليه إجراء اصلاحات للنظام القضائي.

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وأكد المهدي في مقابلة مع صحيفة “الديلي تلغراف” حسب صحيفة السوداني، أنه لدى علمه بخبر عزل البشير ونقله للسجن، شعر بفرحة غامرة، قائلاً: “لقد عيشوني في الجحيم لنحو 30 عاماً، لذا شعرت بالراحة لدى مشاهدتي لرحيل النظام المتعطش للدماء”، وختم بالقول: “أعتقد أن السودان سيكون مثالاً يحتذى به في المنطقة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)