عاملون بتشريعي الخرطوم يطالبون بحوافز ومرتبات متأخرة

التاريخ: 14-مايو-2019
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طالب العاملون بتشريعي الخرطوم بمرتبات شهري مارس وأبريل وحافز ميزانية وأداء للشهرين .
وسير العاملون بالتشريعي أمس موكباً الي أمانة الحكومة بالولاية لرفع مطالبهم للوالي ، عقب ما وصفوه بتعنت وزارة المالية ورفضها منحهم حافز الأداء للشهرين ومرتب شهر أربعة كاملاً .
وبحسب جريدة الانتباهة قال عاملو بالمجلس أمس أن مدير ادارة التمويل في المالية اخلاص التجاني رفضت منحهم مرتب شهر أربعة كاملاً وحافز الأداء للشهر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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