عاملون بتشريعي الخرطوم يطالبون بحوافز ومرتبات متأخرة

التاريخ: 14-مايو-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة طالب العاملون بتشريعي الخرطوم بمرتبات شهري مارس وأبريل وحافز ميزانية وأداء للشهرين . وسير العاملون بالتشريعي أمس موكباً الي أمانة الحكومة بالولاية لرفع مطالبهم للوالي ، عقب ما وصفوه بتعنت وزارة المالية ورفضها منحهم حافز الأداء للشهرين ومرتب شهر أربعة كاملاً . Advertisements وبحسب جريدة الانتباهة قال عاملو بالمجلس أمس أن مدير ادارة التمويل في المالية اخلاص التجاني رفضت منحهم مرتب شهر أربعة كاملاً وحافز الأداء للشهر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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