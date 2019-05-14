تفاصيل اتفاق (العسكري) وقوى الحرية على هيكل السلطة الانتقالية

تحصلت مصادر على تفاصيل اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على هيكل السلطة الانتقالية، وقال عضو لجنة التفاوض أحمد ربيع أن المجلس العسكري وافق على أن يكون النظام الرئاسي برلمانياً وأن مجلس السيادة سيكون بسلطات تشريفية فقط، بجانب حكومة مدنية بكامل الصلاحيات ومجلس تشريعي بصلاحيات واسعة.

في السياق كشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي عن التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير حول نظام وهياكل الحكم ومهامها خلال الفترة الانتقالية.

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وأوضح كباشي في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني أمس، أن الحوار أسفر عن اتفاق حول “هيكل السلطة الانتقالية، وتم الاتفاق على المهام والسلطات على المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية”.

وأشار إلى أن نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي الذي سيدير المرحلة الانتقالية في البلاد، ومدة الفترة الانتقالية المقترحة ستتم مناقشتها اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)