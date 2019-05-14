قوى الحرية : الاتفاق مع ( العسكري) مهدد بسبب التعدي على المعتصمين

التاريخ: 14-مايو-2019
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قالت لجنة أطباء السودان المركزية أن القوة المضادة التي تعمل لجر الثوار للعنف أصابت أمس عدداً من حماة المتاريس .
وذكرت أن الأصابات تنوعت بالرصاص الحي والعصى والدهس ، وأبانت أن هناك اصابة بطلق ناري لشخص 29 عاماً في الفخذ الأيسر واصابة بطلق ناري في أحد أصابع اليد لشاب 19 عاماً واصابة سطحية بالرأس بعصا ، واصابة بالكوع الأيمن والركبة لشاب 16 سنة ، ودهس شاب 18 عاماً بسيارة على الجانب الأيمن الأسفل من الجسم ، واصابات بالرأس لشاب 32 عاماً بالظهر والرأس بعد الضرب بعصا واصابات شديدة لشاب 32 عاماً نتيجة الضرب بسياط واصابة في الساق لشاب 16 عاماً نتيجة السقوط أرضاً .
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها أن هناك محاولة من بقايا النظام المباد لفض الاعتصام عبر عناصرة في جهاز أمن النظام ومليشياتة وكتائب ظله بالرصاص والدهس والسياط .
وفي ذات السياق ذكرت قوى الحرية كذلك أن الاتفاق المبرم أمس مع العسكري الانتقالي مهدد بسبب التعدي على المعتصمين .
وبحسب جريدة الانتباهة نجح المعتصمين في صد محاولات فض الاعتصام ، ونقل متابعن بساحة الاعتصام اصابة (22) من الشباب .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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