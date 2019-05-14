أحداث مأساوية بالميدان واستشهاد (رائد) و(3) ثوار وأكثر من (50) جريحاً

تطورت الأوضاع بصورة مؤسفة مساء أمس وسقط (4) شهداء رائد من القوات المسلحة و(3) من الثوار في محيط ساحة الاعتصام وأكثر من (50) جريح نتيجة لإطلاق نار كثيف من قوات مجهولة في شارع النيل.

واتهم رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تصريحات صحفية حسب صحيفة الصيحة فجر اليوم “الثلاثاء” عقب صلاة الجنازة على شهيد القوات المسلحة داخل وزارة الدفاع، اتهم جهات وصفها بالمندسة بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات المسلحة وقال “هنالك جهات لم يعجبها ما تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير في اجتماع الأمس” وتعهد بالقبض على الجهات المسؤولة عن قتل الثوار والقوات المسلحة ومحاسبتهم وأضاف “لن يفلتوا من العدالة” ودعا لعدم التصعيد وضبط النفس، وأشار إلى جهات لم يسمها لخلق فتنة بين المجلس العسكري والمعتصمين.

وتحدث لواء من القوات المسلحة عن واقعة سقوط الشهداء والجرحى في شارع النيل، وقال إن إطلاق الرصاص أتى من قناصة من أعلى جسر النيل الأزرق ما أدرى إلى سقوط شهداء وعدد كبير من الجرحى وأضاف “بعد إطلاق نار كثيف من الثوات المهاجمة أمرنا قواتنا والثوار بالانسحاب حتى لا يسقط المزيد من الضحايا” وتابع “لكن تقدمت إلينا القوات المهاجمة وواصلت في إطلاق الرصاص”.

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وصلى على شهيد القوات المسلحة داخل وزارة الدفاع رئيس المجلس العسكري وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدان والناطق الرسمي باسم المجلس الفريق أول شمس الدين الكباشي وعدد كبير من القيادات العسكرية وضباط الصف والجنود.

ونفى جهاز الأمن أي علاقة له بالقوات التي اعتدت على الثوار وقال في بيان ان قواته تلتزم بجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها فقط ورفعها للجهات ذات الصلة.

من جهتها قالت قوات الدعم السريع ان ما حدث بالأمس تم من جهات تتربص بالثورة وتسعى للايقاع بين المعتصمين وقوات الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)