أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019م

التاريخ: 14-مايو-2019 فى : أخبار 99 مشاهدة عناوين رياضية: ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮﻑ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺃﻣﺒﻮﺑﻮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﻔﻴﻔﺎ Advertisements ﻣﻬﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ” ﻓﻴﻔﺎ ” ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺑﺸﺄﻥ ” ﺳﻮﻣﺎﻧﺎ ” ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ : ﺷﺪﺍﺩ ﺗﻘﻠّﺪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﺟﻠﺴﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﻣﺜﻠﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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