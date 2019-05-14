أبرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

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خمسة شهداء بينهم رائد بالجيش في مواجهات عنيفة بساحة الاعتصام

إعادة محاكمة متهمين فى قضية حاوية المخدرات

جبهة الاتحاديون: العسكري أدخل البلاد في الفوضى

وديعة سعودية لبنك السودان بقيمة 250 مليون دولار

والي الشمالية يدعو إلى الاهتمام بالتعليم

خوجلى يطلع على أداء التأمين الصحي بالفاشر

مصادر صيدلانية: عدد من الشركات قلصت نشاطها وانعدام أدوية الأمراض النفسية

مئات العمال يتظاهرون لإجبار مسؤول بالكهرباء لكشف مخطط الدولة العميقة

♢النيابة العامة تبدأ اجرءات جنائية فعلية ضد من دبروا وشاركوا في انقلاب الانقاذ

تجمع المهنيين يتهم “الثورة المضادة” بأحداث القضارف

تسرب اشعاعي بمستشفي الذرة وحالات اجهاض وسط الممرضات

أمين الزكاة يشرف إفطار الإصلاح بمستشفى مدني

عقد موتمرا صحفيا.. مبارك الفاضل : يكشف عن زيارات سرية قام بها لايجاد مخرج للبشير لكن الثورة أطاحت به

ميناء بورتسودان تستقبل باخرة محملة بالمحاليل الوريدية

تقارير تؤكد تجاوزات شركات التعدين بأبوحمد

عضو وفد التفاوض “خالد سلك” نصرنا اقترب خلال ٤٨ ساعة سنحتفي به بساحة الاعتصام

سفارة الإمارات توزع طرود رمضانية بكسلا

السعودية تُسلم رئيس المجلس العسكري دعوة رسمية للمشاركة في القمة الاسلامية بمكة

المجلس العسكري: لا حسابات لـ “لرئيس المجلس” بمواقع التواصل الاجتماعي

مراقبون يتسألون: هل مازال تجمع المهنيين صاحب الكلمة العليا لدى المعتصمون

المجلس العسكري الانتقالي: نشاط السفراء والدبلوماسيين في منطقة الاعتصام من المخاطر التي تهدد الثورة

المهدي: “الحل الأمثل” هو تسليم البشير للجنائية

تراجع طفيف فى أسعار الدولار بالسوق الموازي بالخرطوم

تقرير: القضارف.. بركة الدم

لجنة للتحقيق في مال “نهضة” شمال كردفان

السودان يدين عمليات التخريب لسفن السعودية والامارات

إتفاق قوى التغيير والمجلس العسكري بشأن هياكل السلطة الانتقالية وسلطاتها

ناشط: تجولت نهارا في كل منطقة الاعتصام.. لا يمكن لريـقوة مسلحة التواجد هناك الا الجيش والدعم السريع ولاثالث لهما

التربية الخرطوم: إعلان نتيجة شهادة الأساس اليوم

نقيب شرطة بكتب من الذي جر المعتصمين الي ارض القتل بشارع النيل?

نائب رئيس المجلس العسكري: البلاد ستتجاوز هذه المرحلة بعزيمة شعبها وانحياز قواته إلى جانبه

الكشف عن فساد وتجاوزات تعيين بوزارة الثقافة

القضارف: تنسيق بين الجيش وقوى الحرية لإيجاد حلول لقضايا الولاية

القاء القبض على حسين خوجلي المقرب للبشير بتهمة تعاملات بنكية مشبوهة

وفاة أحد معتقلي حركة تحرير السودان بسجن الهدى

تقرير: حالة رعب تسود إخوان السودان عقب إتهام نظام البشير بتدبير انقلاب 1989 وسط تحركات وإتصالات لغازي صلاح الدين

إحالة ضباط بالجيش برتبة فريق ولواء وعميد للتقاعُد

علي محمود حسنين يعلن العفو عن البشير بشأن تهديده بالقتل

السفيرالإماراتي يدشن وحدات غسيل الكلى بمركزالبان جديد

لجنة مراجعة ومراقبة الدقيق والوقود تصل الجزيرة

ناشطون: استفزاز ضباط الجيش طوال نهار امس ومنعهم في الوصول للقيادة بسبب التصعيد

قوى الحرية والتغيير تطالب المجلس العسكري بحماية المتظاهرين

وقفة احتجاجية لعمال الكهرباء

تعميم صحفي لجهاز الامن: لا علاقة لقواتنا بما يحدث بساحة الاعتصام وملتزمون بجمع المعلومات وتقديمها لجهات الاختصاص

بعد إضراب الموظفين.. إعفاء مدير عام الكهرباء ونائبه

رصد حالات دهس لحماة المتاريس بالاعتصام

وفد (الشعبية) يجري لقاءات مكثفة مع قيادات المهنيين والأحزاب

ضبط ١٩٨ ألف لتر من الوقود معدة للتهريب خارج الخرطوم

3 مليار جنيه للموسم الصيفي بولايات كردفان

إضراب العاملين بصندوق الدواء الدائري يدخل يومه الثالث ومذكرة من العاملين لوالي الخرطوم تطالب بإقالة المدير العام للصندوق..

رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية: هناك مندسون مسلحون يتعمدون استفزاز القوات المسلحة

زيادة مساحة الاعتصام بالقيادة العامة وتمدد الثوار واغلاق كل للشوارع المحيطة بالقيادة العامة لاسيما شارع النيل يحدث ربكة بالعاصمة

إعفاءات وتجميد حسابات عدد من المنظمات والمؤسسات

المحامي عمر عبد العاطي ينفي قبوله الدفاع عن عمر البشير

والي غرب كردفان يشيد بوعي الثوار

مدير العمليات بقوات الدعم السريع: نعمل معا كمؤسسة عسكرية منضبطة.. هناك تصعيد واضح في ساحة الاعتصام وراءه جهة مندسة

السودان .. تحذير من انفلات الأسواق وتدهور الوضع المعيشي

المجلس العسكري: سنكرر المحاولة لفتح شارع النيل لأهميته في تيسير حياة المواطنين

تحالف الشباب الثوري يدشن نشاطه بفندق القراند

إضراب العاملين بصندوق الدواء الدائري يدخل يومه الثالث ومذكرة لوالي الخرطوم تطالب بإقالة المدير العام

تفريق عشرات المحتجين بعد محاولات لإغلاق جسر المك نمر

الكشف عن مستندات خطيرة حول طائرة الذهب

المجلس العسكري: جهات اتخذت توسع الاعتصام لشارع النية مطية لشائعات لتوقع فتنة بين الجيش والدعم السريع

والي البحرالاحمر المكلف يستقبل وفدالحرية والتغيير

توزيع (2650) سلة رمضان مخفضة للعاملين بالخرطوم

متضررو حرب الخليج يطالبون بتعويضات بأكثر من(9) مليارات دولار

والى الخرطوم يوجه بتكوين لجنة لمراجعةهياكل الوزارات

مبارك الفاضل : السلطات أحبطت محاولة انقلابية قبيل ايام

ركود وانخفاض في أسعار مواد البناء

الدعم السريع: مجموعات تسللت لساحة الإعتصام لإجهاض التفاوض

مصادر طبية: (70) جريح في محيط الاعتصام بالخرطوم

والي كسلا يدشن مشروع سكر رمضان للعاملين

مبارك الفاضل: البشير رفض عرض المغادرة إلى عمان قبل سقوطه

المجلس العسكري يتهم جهات تتربص بالثورة

الخرطوم (أخبار الخليج 365)