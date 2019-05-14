واشنطن — سبوتنيك. وقال هوك للصحفيين في بيان نشر على موقع وزارة االخارجية: إن "إيران ستكون على جدول أعمال سوتشي، كون إيران تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في سوريا".
وأضاف هوك: "سياستنا الخارجية… هي إزالة جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من سوريا. نحن نعلم أن من مصلحة روسيا تحقيق الاستقرار في سوريا "، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لن يستقر، طالما إيران تستخدم سوريا كمنصة انطلاق لتعزيز أهداف سياستها الخارجية".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي اليوم الثلاثاء 14 أيار / مايو، في مدينة سوتشي الروسية بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يناقش مع نظيره الروسي في سوتشي إيران و تحقيق الاستقرار في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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