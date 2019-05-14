النفط يتخلى عن مكاسبه ويتراجع بفعل الحرب التجارية

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يوليو 39 سنتا، لتبلغ عند التسوية 70.23 دولار للبرميل، بعدما صعدت في وقت سابق لأعلى مستوياتها في الجلسة عند 72.58 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، لتبلغ عند التسوية 61.04 دولار للبرميل، بعدما صعدت في وقت سابق إلى 63.33 دولار.
وتعرض النفط لضغوط جراء هبوط الأسهم وغيرها من الأصول العالية المخاطر، مع اتجاه المستثمرين صوب الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة الأميركية بعد لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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