الذهب يتجه لأفضل أداء بعد رد الصين على رسوم أميركا

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين،متجهة صوب تحقيق أفضل أداء يومي لها في نحو ثلاثة أشهر، مع إقبال المستثمرين على المعدن باعتباره ملاذا آمنا من اضطرابات السوق التي أثارها إعلان الصين عزمها الرد على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 1744 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.1 بالمئة إلى 1299.30 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 أبريل. ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل أفضل أداء يومي بالنسبة المئوية منذ 19 فبراير.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1301.80 دولار للأوقية.

وقالت الصين الاثنين، إنها ستزيد الرسوم على مجموعة من السلع الأميركية، لترد الضربة لواشنطن في حربهما التجارية بعد فترة وجيزة من تحذير ترامب لها من الرد.

وأثرت هذه الخطوة سلبا على أسواق الأسهم في العالم، ودفعت سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع.

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.