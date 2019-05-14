اطباء السودان: 6 قتلى وسط المعتصمين



‏أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الثلاثاء وفاة محمد ابراهيم ٢٥ عاما أصيب بطلق ناري في الرأس ليرتفع عدد القتلى وسط المعتصمين الى ٦ خلال ساعات.



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