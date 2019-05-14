المجلس العسكري يتهم عناصر مندسة وراء مقتل واصابة العشرات بساحة الاعتصام



أتهم رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان؛ الفريق اول عبد الفتاح البرهان من اسماهم (المندسين) بالهجوم على المعتصمين فى محيط ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني؛ وتعهد بالقبض عليهم ومحاكمتهم.

واضاف البرهان خلال تشييع احد الضباط قتل في الاشتباكات مساء امس؛ أن تلك العناصر المندسة تحاول قطع الطريق امام الاتفاق الذي توصل اليه المجلس مع قوى الحرية والتغيير بشأن هياكل السلطة الانتقالية.

وأكد رئيس المجلس العسكري ان الثورة بدأت سلمية وستستمر سلمية.

ومن جهتها قالت قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري؛ الفريق اول محمد حمدان دلقو؛ ان الاحداث المؤسفة خلفها جهات ومجموعات تتربص بالثورة؛ وتعمل جاهدة على إجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه يخرج البلاد من الأزمة.

واشارت في بيان صحفي في الساعت الاولى من صباح اليوم الثلاثاء هذه المجموعات تسللت إلى ساحة الإعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت النيران على المعتصمين، وإحدثت تفلتات أمنية بمواقع أخرى في منطقة الإعتصام وخارجها.

واضافت كما قامت هذه العناصر بعمليات تحرش وإحتكاك مع المواطنين و القوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين، الأمر الذى أدى إلى إستشهاد الرائد (كرومة) الذي يتبع للقوات المسلحة، وسقوط عدد (2) جرحى من قوات الدعم السريع، وعدد من القوات المسلحة والمعتصمين.

ودعت قوات الدعم السريع المواطنين للإنتباه لهذه المجموعات التي تسعى للنيل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وتؤكد مرة أخرى أن هذه المجموعات تعمل جاهدة على إفشال تحقيق أهداف الثورة وتسعى للإيقاع بين المعتمصين وقوات الدعم السريع التي تقوم بدورها القومي كاملاً للحفاظ على مكتسبات الثورة المجيدة.

واكدت قوات الدعم السريع أنها لن تنساق وراء دعوات هذه المجموعات الساعية للإيقاع بين قوات الدعم السريع والمعتصمين، وهي على عهدها دوماً ولن تفض الإعتصام بالقوة.

