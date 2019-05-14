ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية عن المسئول الأمريكى قوله، إن فريق التحقيق في الحادث توصل إلى أدلة تفيد بأن هذا الحريق تم بشكل متعمد، لكنه لم يكشف عن طبيعتها.
وأشار المسئول الأمريكي إلى أن شخصا كان موجودا داخل المسجد وقت وقوع الحادث، غير أنه تمكن من الفرار سالما عند اندلاع النيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول أمريكي: إضرام النيران في مسجد "نيوهيفن" كان متعمدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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