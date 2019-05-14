بالفيديو : ناشطة مصرية متنكرة تستنكر حرب الشتائم المصرية السودانية بسبب الممثلة شيماء

استنكرت ناشطة مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي – استنكرت تبادل الشتائم بين السودانيين والمصريين بسبب الحلقة التي قدمتها الممثلة شيماء سيف وعدها الكثيرون مسيئة للشخصية السودانية حيث ظهرت في شخصية امرأة سوداء البشرة . وقالت الناشطة التي تظهر عبر قناتها متنكرة في شخصية امرأة مسنة في برنامج اسمته (اسمع كلام سنك) قالت :ان الممثلة شيماء قد اعتذرت للشعب السوداني ويجب تقبل اعتذارها وان لا يتحول الامر الى حرب للشتائم بين الشعبين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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