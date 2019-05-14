المجلس العسكري: احداث يوم الإثنين أدت لإستشهاد ضابط يتبع للقوات المسلحة (الرائد كرومة) وهنالك جهات تتربص بالثورة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

جماهير الشعب السوداني الكريم

في الوقت الذي تسير فيه خطوات التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في مناخ إيجابي جيد وصل فيه الطرفين لنتائج متقدمة على أمل الوصول لإتفاق نهائي بأعجل مايكون … هنالك جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل علي إجهاض أي إتفاق يتم الوصول اليه وادخال البلاد في نفق مظلم… دخلت هذه المجموعات إلى منطقة الإعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الإعتصام وخارجها و التحرش والإحتكاك مع المواطنين و القوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين .

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هذه الاحداث أدت لإستشهاد ضابط يتبع للقوات المسلحة إدارة الشرطة العسكرية ( الرائد كرومة) وإصابة عدد ثلاثة أفراد أخرين إلي جانب عدد كبير من الجرحي والمصابين من المعتصمين نترحم على الشهداء جميعا ونسأل الله عاجل الشفاء للجرحى والمصابين..

ولابد من تنبيه الجميع للإنتباه لهذه المجموعات التي تحاول النيل من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وتعمل على منعنا من الوصول لتحقيق أهداف الثورة ونؤكد أننا نعمل مع الإخوة في الطرف الآخر ( قوى إعلان الحرية والتغيير) لإحتواء الموقف بكل تفهم وتعاون ونطمئنكم جميعا علي سلامة الأوضاع في كافة أنحاء البلاد و السيطرة عليها وسنتخذ من الإجراءات والتدابير اللازمة مايحول دون وصول هؤلاء المتربصين بالثورة والثوار إلي مراميهم.

فريق ركن

شمس الدين كباشي ابراهيم

الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الانتقالي

إعلام المجلس العسكري الانتقالي 13 مايو 2019 م