عاجل: عضو وفد التفاوض “خالد سلك” نصرنا اقترب خلال ٤٨ ساعة سنحتفي به بساحة الاعتصام

قال الأستاذ ” خالد سلك” الامين العام لحزب المؤتمر السوداني وعضو وفد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي: أن اليوم يوم احتفال لما حققناه في المفاوضات ففي كل يوم نتقدم وهم من يتراجعوا، ونصرنا اقترب خلال ٤٨ ساعة مفصلية وسنحتفي في ميدان الاعتصام بالنصر، بحسب مانقل محرر أخبار الخليج 365 .

وأضاف “سلك” خلال مخاطبته للمعتصمين بمحيط القيادة العامة بالخرطوم مساء الاثنين: ” اي زول عايز يجرنا الى مواجهات مسلحة دا عايز يهزم الثورة، المفاوضات انتصرت لمطالبكم مجلس السيادة مجلس شرفي ورمزي ليس له اي سلطات، حكومة مدنية بكامل سلطاتها التنفيذية مجلس تشريعي مدني له سلطات تشريعية مطلقة وردد مطلقة مطلقة.

وستبدأ حكومة تباشر مهامها في كنس آثار النظام القديم والعايزين يقودونا لعنف اليوم عايزين يسرقوا مجهودات الثوار لانقلاب مضاد لازم نواجه هذا المخطط لو زول شال طوبة امسكوا وسلموا لناس التأمين لانو دا امنجي لو هناك من تحرش بالجيش او الدعم السريع تأكد ان ذلك هو امنجي لجرنا للعنف.

مضيفا: يا ناس جهاز الأمن مجرد ان نفرغ من تشكيل الحكومة والسلطة المدنية المعبرة عن قوى الشعب السوداني سنفكك هذا الجهاز، مافي جهاز امن تاني بعتقل او يعذب او ينتهك مهمته جمع المعلومات وحماية الشعب السوداني وليس السلطة، حانقفل المعتقلات ونحولها لمدارس ومستشفيات وتشوفوا بعينكم.

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وبشر “سلك ” المعتصمين قائلا: نحن على بعد خطوة من النصر وهناك جهات تود تخريب هذا النصر ولن نعفي اي جهة من قطرة دماء سالت وقسما بالله حايتحاسب قدام الشعب السوداني.

وكان الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قوى الحرية والتغيير، عن التوصل

لاتفاق على هيكل السلطة الانتقالية ومهام السلطات في كافة المستويات في جولة التفاوض اليوم، وستتم مناقشة نسب المشاركة بالمستوى السيادي والتشريعي الثلاثاء.

وفي الأثناء تطورت الأحداث بساحة الاعتصام والشوارع المؤدية له، واستشهد مساء الإثنين شاب من الثوار أصيب بثلاثة رصاصات ، وتعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي وأصيب “10” من الثوار إصابات متفاوته في أرجلهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى، فيما شهدت الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنيين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي “الدعم السريع”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)