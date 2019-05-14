بالفيديو: وصف شيبوب بانه (بحب الزقاقات) و يؤكد للعجب بانه يحب المتعة

نفى لاعب وسط الهلال الدولي الكابتن شرف الدين شيبوب انه لاعب مزاجي موضحا بانه يحب الكرة الممرحلة ويميل الى امتلاكها لاكثر مدة داخل الميدان لبستمتع باللعب مضيفا بانه ضد المتعة السلبية التي تضر الفريق اثناء المبارة وعلق الكابتن فيصل العجب بانه لاعب (بحب الزقاقات) داخل الميدان. هذا وقد فاجأ كابتن المريخ السابق فيصل العجب اثناء استضافته في برنامج (في حضرة الملك) -فاجأ شرف شيبوب بضربة عنيفه اثناء مباراة في تنس الطاولة وصفها شيبوب بانها (حركة ما حلوة).وكان شيبوب توعد الكابتن فيصل العجب بهزيمته في لعبة (البي استيشن) اذا لعبا ضد بعضهما في الوقت الذي اوضح فيه العجب علاقته الضعيفة بهذه اللعبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) Advertisements

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