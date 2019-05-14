نوه جهاز الأمن والمخابرات الوطني في بيان له صدر قبل قليل ن أن قواته ليس لديها علاقة بما يجري الآن في محيط القيادة كما انه ملتزم فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها ورفعها للجهات ذات الصلة ومن ناحيه أخرى الفريق حميدتي قائد قوات الدعم السريع قال من قتل وضرب المعتصمين هو جهاز الامن والمخابرات الوطني وليس الدعم السريع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يبرئ قواته ويتهم جهاز الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.