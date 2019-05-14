لجنة أطباء السودان المركزية:أربعة أرواح طاهرة جديدة في مشوار هذا الشعب الباسل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل 4 اشخاصً وسط المعتصمين اليوم الثلاثاء، لقيا حتفهما بمقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم ، حيث يعتصم مئات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بحكومة انتقالية مدنية بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقالت لجنة الأطباء في بيان لها اليوم: إن "4 معتصما لقوا حتفهم برصاص القوات النظامية والمليشيات .

ادناه بيان اللجنة المركزية لاطباء السودان:

عاجل

شهدائنا ما ماتوا عايشين مع الثوار

نفقد أربعة أرواح طاهرة جديدة في مشوار هذا الشعب الباسل نحو النور والحرية والعدالة، ذهب للسماء شهيداً كل من:

١- محمد أحمد حسن

شاب عشريني، من فرسان ترس شارع النيل، استشهد بإصابة رصاص بالرأس والكتف

٢- أحمد ابراهيم

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الذي أصيب بطلق ناري في الصدر

٣- مدثر الشيخ

صاحب الثلاثين عاماً أصيب بطلق ناري في الرأس

٤- ضابط ( رتبة رائد) بالقوات الشعب المسلحة

استشهد بإصابة مباشرة بطلق ناري

لترتفع حصيلة شهداء اليوم لخمسة شهداء

إنا لله وانا إليه راجعون

إعلام اللجنة

١٤ مايو ٢٠١٩