لجنة أطباء السودان المركزية:أربعة أرواح طاهرة جديدة في مشوار هذا الشعب الباسل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل 4 اشخاصً وسط المعتصمين اليوم الثلاثاء، لقيا حتفهما بمقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم ، حيث يعتصم مئات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بحكومة انتقالية مدنية بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وقالت لجنة الأطباء في بيان لها اليوم: إن "4 معتصما لقوا حتفهم برصاص القوات النظامية والمليشيات .
ادناه بيان اللجنة المركزية لاطباء السودان:
عاجل
شهدائنا ما ماتوا عايشين مع الثوار
نفقد أربعة أرواح طاهرة جديدة في مشوار هذا الشعب الباسل نحو النور والحرية والعدالة، ذهب للسماء شهيداً كل من:
١- محمد أحمد حسن
شاب عشريني، من فرسان ترس شارع النيل، استشهد بإصابة رصاص بالرأس والكتف
٢- أحمد ابراهيم
الذي أصيب بطلق ناري في الصدر
٣- مدثر الشيخ
صاحب الثلاثين عاماً أصيب بطلق ناري في الرأس
٤- ضابط ( رتبة رائد) بالقوات الشعب المسلحة
استشهد بإصابة مباشرة بطلق ناري
لترتفع حصيلة شهداء اليوم لخمسة شهداء
إنا لله وانا إليه راجعون
إعلام اللجنة
١٤ مايو ٢٠١٩
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