جرحي تفوق ال50 وزحف الالاف نحو مقر القياده العامه للقوات المسلحة

زحف الالاف نحو مقر القياده العامه للقوات المسلحة عقب محاولات فض الاعتصام وسقوط العشرات من الجرحي والقتلي حيث تجاوزت الإصابات ال50 جريحا وافاد مراسل سودان نيوز ازدحام في مستشفيات ابرزها رويال كيربسبب عدد الجرحي المتزايد. واضاف هنالك هدوء نسبي حول القياده العامه ولا صوت لدوى الرصاص الان ومازال الثوار يتوافدون زحفأ وسط حالة تماسك رهيب وتغيير الهتاف (نحن منو ثوار أمدرمان جايين لشنو؟ جايين للموت. ومازالت شوارع النيل، الجامعة، ومنتصف الجمهورية مغلقات تماما.

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