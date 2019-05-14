تركي آل الشيخ يعلق على صورته مع عضو مجلس إدارة الأهلي

علق مالك نادي بيراميدز المستشار تركي آل الشيخ على صورته مع عضو مجلس إدارة الأهلي، التي أثارت جدلا كبيرا بين جماهير الكرة في مصر.

وقال آل الشيخ، على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "الدرندلي إنسان محترم ومحب للكيان اللي بينتمي ليه وملتزم بمبادئه… وبيعمل اللي بيعمله في العلن… لكن الدور على اللي بيخصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة… وأنا بقصد ثلاثة بكل وضوح… أما غيرهم بقى مش في القصة أساسا ولا ألومهم لما يدخلوا نفسهم فيها لإنهم مغيبين عن الحقيقة".

وكان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، قال في وقت سابق إن الصورة التي جمعته مع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، لا تحمل أي إهانات للقلعة الحمراء أو جماهير الأهلي.

وأضاف الدرندلي لقناة النادي الأهلي: "أخلاق النادي الأهلي والدين الإسلامي أجبرتني على رد تحية آل الشيخ بمثلها".

وتابع قال أمين صندوق الأهلي "دعوتي تمت من جانب الإعلامي عمرو أديب في منزله، وأثناء ترحيبه بي وجدت آل الشيخ خلفي ويتحدث إلي".

Advertisements

وأكمل "آل الشيخ تحدث معي بكل احترام وكان من الواجب علي أن أقوم بالرد بنفس الطريقة، هذا ما تربينا عليه في النادي الأهلي".

وأوضح أن "الدين الإسلامي ينص على رد التحية الطيبة بالأفضل منها، وهو ما دفعني للرد على آل الشيخ بنفس الطريقة المحترمة التي قابلني بها".

وأشار إلى أن "وقتها عمرو أديب طلب أن نقوم بالتصوير معا، وهو ما تم بالفعل، الأمر لم يأخذ أكثر من دقيقتين ولم يكن في مكان خفي بل أمام العموم وكل الحاضرين".

وأكد أن "أي شخص لديه أخلاق المصريين والنادي الأهلي سيقوم بنفس رد الفعل الذي قمت به، لم أقم بإهانة القلعة الحمراء بهذا التصرف، فآل الشيخ رجل محترم بعيدا عن كونه مالك بيراميدز".