المجلس العسكري : جهات تتربص بالثورة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في بيان له استشهاد ضابط في إدارة الشرطة العسكرية وإصابة 3 أفراد آخرين من القوات المسلحة إلي جانب عدد كبير من الجرحي والمصابين من المعتصمين مساء الاثنين.

وأشار البيان إلى وجود "جهات تتربص بالثورة، أزعجتها النتائج المتقدمة التي تم التوصل إليها اليوم الاثنين مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم.. وفيما يلي تورد سونا نص بيان

بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي جماهير الشعب السوداني الكريم Advertisements في الوقت الذي تسير فيه خطوات التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في مناخ إيجابي جيد وصل فيه الطرفين لنتائج متقدمة على أمل الوصول لإتفاق نهائي بأعجل مايكون .. هنالك جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل علي إجهاض أي إتفاق يتم الوصول اليه وادخال البلاد في نفق مظلم .. دخلت هذه المجموعات إلى منطقة الإعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الإعتصام وخارجها و التحرش والإحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين . هذه الاحداث أدت لإستشهاد ضابط يتبع للقوات المسلحة إدارة الشرطة العسكرية (الرائد كرومة) وإصابة عدد ثلاثة أفراد أخرين إلي جانب عدد كبير من الجرحي والمصابين من المعتصمين نترحم على الشهداء جميعا ونسأل الله عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. ولابد من تنبيه الجميع للإنتباه لهذه المجموعات التي تحاول النيل من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وتعمل على منعنا من الوصول لتحقيق أهداف الثورة ونؤكد أننا نعمل مع الإخوة في الطرف الآخر (قوى إعلان الحرية والتغيير) لإحتواء الموقف بكل تفهم وتعاون ونطمئنكم جميعا علي سلامة الأوضاع في كافة أنحاء البلاد والسيطرة عليها وسنتخذ من الإجراءات والتدابير اللازمة مايحول دون وصول هؤلاء المتربصين بالثورة والثوار إلي مراميهم. فريق ركن

شمس الدين كباشي ابراهيم

الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الانتقالي

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